Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

14.02.1884

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сафронов Федор Данилович

Мать: Сафронова Мавра Ипатовна

Рождение ребёнка
22.06.1843

Сын: Дронов Петр Семенович

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
12.06.1845

Дочь: (Дронова) Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Дронов Максим Семенов

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
03.09.1850

Дочь: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Дронов Абрам Семенович

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
09.09.1856

Сын: Дронов Иван Семенович

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Дронов Федот Семенов

Отец ребёнка: Дронов Семен Петров

Смерть
14.02.1884
Причина смерти: от воспаления в печени

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