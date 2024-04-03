Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти14.02.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сафронов Федор Данилович
Мать: Сафронова Мавра Ипатовна
Рождение ребёнка
22.06.1843
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
12.06.1845
Дочь: (Дронова) Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
03.09.1850
Дочь: Сафронова(Дронова) (Дронова) 2Я Жена Федора Семеновна
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
15.08.1853
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
09.09.1856
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Дронов Федот Семенов
Отец ребёнка: Дронов Семен Петров
Смерть
14.02.1884
Причина смерти: от воспаления в печени