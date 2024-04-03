Дронов Абрам Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1853
Дата смерти22.12.1911
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Сын: Дронов Иван Абрамов
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Сын: Дронов Петр Абрамов
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Сын: Дронов Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Дочь: (Дронова) Ирина Абрамовна
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Сын: Дронов Архип Абрамов
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична
Дочь: (Дронова) Александра Абрамова
Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична