Дронов Абрам Семенович 15.08.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Абрам Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1853

Дата смерти

22.12.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1853

Отец: Дронов Семен Петров

Мать: Дронова(Сафронова) (Сафронова) Ирина (Арина) Федоровна

Бракосочетание
31.?.1871

Жена: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Дронов Дмитрий Абрамович

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
19.02.1876

Сын: Дронов Иван Абрамович

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
22.05.1878

Сын: Дронов Иван Абрамов

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
02.11.1881

Сын: Дронов Павел Абрамович

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Дронов Петр Абрамов

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.09.1885

Сын: Дронов Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: (Дронова) Ирина Абрамовна

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
01.03.1890

Сын: Дронов Герасим Абрамов

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
20.11.1892

Сын: Дронов Григорий Абрамов

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
06.09.1894

Сын: Дронов Архип Абрамов

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
21.04.1898

Дочь: (Дронова) Александра Абрамова

Мать ребёнка: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
22.12.1911
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От удара | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 16 лист 28об.-29

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