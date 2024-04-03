(Дронова) Александра Абрамова
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.04.1898
Дата смерти24.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.04.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Филимонов Дронов и Феодора Семенова Сафронова
Смерть
24.07.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 21об.-22