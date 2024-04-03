(Дронова) Александра Абрамова 21.04.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Александра Абрамова

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.04.1898

Дата смерти

24.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1898

Отец: Дронов Абрам Семенович

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
21.04.1898
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 5об.-6 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Василий Филимонов Дронов и Феодора Семенова Сафронова
Смерть
24.07.1898
Деревня Змиевка Раненбургского уезда Священник Николай Никандров
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 3 лист 21об.-22

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