Дронов Григорий Абрамович 28.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Григорий Абрамович

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

28.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885

Отец: Дронов Абрам Семенович

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова Вера Рехалдовна

Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числился чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861) Актовые записи о рождении, о браке ... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: (Дронова) Анна Григорьева

Мать ребёнка: Дронова Вера Рехалдовна

село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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