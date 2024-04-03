Дронов Григорий Абрамович
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения28.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1885
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дронова Вера Рехалдовна
Работа или профессия
Неизвестно
В 1919 г числился чернорабочим ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861) Актовые записи о рождении, о браке ... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: (Дронова) Анна Григорьева
Мать ребёнка: Дронова Вера Рехалдовна
село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно