(Дронова) Анна Григорьева 07.07.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дронова) Анна Григорьева

Место рождения

село Змеевка, Снежетовской волости

Дата рождения

07.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919

Отец: Дронов Григорий Абрамович

Мать: Дронова Вера Рехалдовна

село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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