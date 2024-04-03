(Дронова) Анна Григорьева
Место рождениясело Змеевка, Снежетовской волости
Дата рождения07.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1919
Отец: Дронов Григорий Абрамович
Мать: Дронова Вера Рехалдовна
село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно