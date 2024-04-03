Дронова Вера Рехалдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
В 1918 г числилась чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 ) Актовые записи о рождении, о браке ... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: (Дронова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Дронов Григорий Абрамович
село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно