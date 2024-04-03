Дронова Вера Рехалдовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронова Вера Рехалдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Григорий Абрамович

Работа или профессия
Неизвестно
В 1918 г числилась чернорабочей ( ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 ) Актовые записи о рождении, о браке ... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: (Дронова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Дронов Григорий Абрамович

село Змеевка, Снежетовской волости
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д.79 лист 185об.-1861 Актовые записи о рождении, о браке Снежетовского волисп... Показать все
Смерть
Неизвестно

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