Дронов Петр Абрамов 17.11.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дронов Петр Абрамов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883

Отец: Дронов Абрам Семенович

Мать: Дронова(Долгова) (Долгова) Анастасия Ильинична

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1909

Жена: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1912

Сын: Дронов Александр Петрович

Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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