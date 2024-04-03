Дронов Петр Абрамов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения17.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1883
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
25.?.1909
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1912
Сын: Дронов Александр Петрович
Мать ребёнка: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно