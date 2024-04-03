Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна 24.09.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

24.09.1910

Дата смерти

15.05.1989

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910

Отец: Дронов Петр Абрамов

Мать: Дронова(Челушкина) (Челушкина) Федора Евстафьевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Семен Алексеевич

Крещение
26.09.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Стахиев Челушкин и кр. девица Ирина Абрамова Дронова
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
13.06.1936

Сын: Селявин Александр Семенович

Отец ребёнка: Селявин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
06.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Семен Алексеевич

Смерть
15.05.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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