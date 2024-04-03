Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения24.09.1910
Дата смерти15.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1910
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.09.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки кр. Иван Стахиев Челушкин и кр. девица Ирина Абрамова Дронова
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
13.06.1936
Сын: Селявин Александр Семенович
Отец ребёнка: Селявин Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1938
Рождение ребёнка
06.12.1940
Смерть
15.05.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.