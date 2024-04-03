Селявин Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1936
Дата смерти?.07.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Сын: Селявин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Селявин Петр Александрович
Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна
Смерть
?.07.1994