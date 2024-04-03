Селявин Александр Семенович 13.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1936

Дата смерти

?.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1936

Отец: Селявин Семен Алексеевич

Мать: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Селявин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Селявин Петр Александрович

Мать ребёнка: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Смерть
?.07.1994

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