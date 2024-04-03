Селявин Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
13.06.1936
Сын: Селявин Александр Семенович
Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.05.1938
Рождение ребёнка
06.12.1940
Смерть
Неизвестно