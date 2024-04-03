Селявин Семен Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Семен Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1874 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селявин Алексей Михайлов

Мать: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
13.06.1936

Сын: Селявин Александр Семенович

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селявина(Дронова) (Дронова) Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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