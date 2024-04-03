Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева 06.09.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Место рождения

дер.Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

06.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1874

Отец: Макаров Алексей Иванов

Мать: Макарова(Селявина) (Селявина) 1Я Жена Прасковья Афанасьева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селявина) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявин Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Бракосочетание
02.10.1892

Муж: Селявин Алексей Михайлов

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.11.1893

Дочь: (Селявина) Варвара Алексеева

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Селявин Константин Алексеев

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1898

Сын: Селявин Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Селявина) Мария Алексеева

Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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