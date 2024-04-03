Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Место рождениядер.Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения06.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1874
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селявина) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Бракосочетание
02.10.1892
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.11.1893
Дочь: (Селявина) Варвара Алексеева
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Селявин Константин Алексеев
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Селявина) Мария Алексеева
Отец ребёнка: Селявин Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно