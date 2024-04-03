Селявин Алексей Михайлов
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения16.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874
Отец: Селявин Михаил Семенов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Селявина) Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Бракосочетание
02.10.1892
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.11.1893
Дочь: (Селявина) Варвара Алексеева
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
20.05.1895
Сын: Селявин Константин Алексеев
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Селявина) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева
Смерть
Неизвестно