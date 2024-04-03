Селявин Алексей Михайлов 16.03.1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Алексей Михайлов

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

16.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874

Отец: Селявин Михаил Семенов

Мать: Селявина Аксинья Климонова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Селявина) Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селявин Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Бракосочетание
02.10.1892

Жена: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.11.1893

Дочь: (Селявина) Варвара Алексеева

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Селявин Константин Алексеев

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Селявин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Селявина) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Селявина(Макарова) (Макарова) Анна Алексеева

Смерть
Неизвестно

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