Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1944
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1944
Отец: Селявин Петр Семенович
Мать: (Гусева) Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1967
Сын: Селявин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Около 1972
Сын: Селявин Петр Александрович
Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович
Смерть
Неизвестно