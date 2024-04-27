Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна 01.06.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСелявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1944

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1944

Отец: Селявин Петр Семенович

Мать: (Гусева) Анна Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Александр Семенович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Селявин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Около 1972

Сын: Селявин Петр Александрович

Отец ребёнка: Селявин Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.