(Гусева) Анна Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1914
Дата смерти13.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1933
Сын: Селявин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Рождение ребёнка
13.06.1936
Сын: Селявин Александр Петрович
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Рождение ребёнка
01.06.1944
Дочь: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Рождение ребёнка
25.05.1947
Дочь: Муравьева(Селявина) (Селявина) Нина Петровна
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Рождение ребёнка
02.05.1952
Дочь: Семенова(Селявина) (Селявина) Мария Петровна Близнец
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Рождение ребёнка
02.05.1952
Дочь: Осипова(Селявина) (Селявина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович
Смерть
13.09.2009
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.