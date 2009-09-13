(Гусева) Анна Кузьмина 14.12.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Анна Кузьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1914

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1914

Отец: Гусев Кузьма Григорьев

Мать: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Сын: Селявин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
13.06.1936

Сын: Селявин Александр Петрович

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
01.06.1944

Дочь: Селявина(Селявина) (Селявина) Любовь Петровна

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
25.05.1947

Дочь: Муравьева(Селявина) (Селявина) Нина Петровна

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
02.05.1952

Дочь: Семенова(Селявина) (Селявина) Мария Петровна Близнец

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Рождение ребёнка
02.05.1952

Дочь: Осипова(Селявина) (Селявина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Селявин Петр Семенович

Смерть
13.09.2009
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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