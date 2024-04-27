Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна 09.10.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880

Отец: Семин Иван Васильевич

Мать: Семина(Макарова) (Макарова) Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Кузьма Григорьев

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: (Гусева) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Гусев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев

Рождение ребёнка
03.04.1912

Сын: Гусев Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: (Гусева) Анна Кузьмина

Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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