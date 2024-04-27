Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: (Гусева) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
27.11.1909
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
03.04.1912
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: (Гусева) Анна Кузьмина
Отец ребёнка: Гусев Кузьма Григорьев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.