Гусев Георгий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1912
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912
Рождение ребёнка
26.06.1939
Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева
Рождение ребёнка
18.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева
Смерть
1943
Причина смерти: погиб ВОВ
Рождение ребёнка
25.01.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева