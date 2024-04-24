Гусев Георгий Кузьмич 03.04.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Георгий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1912

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1939 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912

Отец: Гусев Кузьма Григорьев

Мать: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Сын: Гусев Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева

Рождение ребёнка
18.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева

Смерть
1943
Причина смерти: погиб ВОВ
Рождение ребёнка
25.01.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Наталья Алексеева

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