Гусев Кузьма Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1879
Дата смерти10.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1879
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
29.10.1879
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевка крестьянин Федор Григорьевич Селявин и Варвара Ферапонтовна Семина
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: (Гусева) Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1909
Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1912
Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: (Гусева) Анна Кузьмина
Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна
Смерть
10.05.1959
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.