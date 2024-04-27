Гусев Кузьма Григорьев 28.10.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусев Кузьма Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1879

Дата смерти

10.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1879

Отец: Гусев Григорий Никитин

Мать: Гусева(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Крещение
29.10.1879
Никольская церковь с. Малый Снежеток
Восприемники: деревни Змиевка крестьянин Федор Григорьевич Селявин и Варвара Ферапонтовна Семина
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: (Гусева) Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1909

Сын: Гусев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1912

Сын: Гусев Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: (Гусева) Анна Кузьмина

Мать ребёнка: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Смерть
10.05.1959
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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