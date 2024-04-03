Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1926
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
22.07.1932
Рождение ребёнка
22.04.1938
Рождение ребёнка
22.05.1941
Смерть
Неизвестно