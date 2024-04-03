Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1906 г.р.

Дети

Около 1926 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гусев Кузьма Григорьев

Мать: Гусева(Семина) (Семина) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Семенова(Семина) (Семина) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Рождение ребёнка
22.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно

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