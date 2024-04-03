Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна 08.02.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

08.02.1906

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

Около 1926 г.р.
1929 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1906

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 11 зап.8 лист 3об.-4
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 11 зап.8 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Старо-Кленского кр. Василий Степанов Корнев и села Змиевки кр. Елизавета Васильева Челушкина
Крещение
1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Семенова(Семина) (Семина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
22.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
22.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
22.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич

Смерть
14.07.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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