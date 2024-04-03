Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения08.02.1906
Дата смерти14.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1906
село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 11 зап.8 лист 3об.-4
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 11 зап.8 лист 3об.-4 | Восприемники: Села Старо-Кленского кр. Василий Степанов Корнев и села Змиевки кр. Елизавета Васильева Челушкина
Крещение
1906
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Семенова(Семина) (Семина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дронова(Семина) (Семина) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Семин(Гусев)Усыновленный Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
22.07.1932
Рождение ребёнка
22.04.1938
Рождение ребёнка
22.05.1941
Смерть
14.07.1993
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.