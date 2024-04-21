Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Сын: Челушкин Ххх Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: (Челушкина) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Сын: Челушкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Сын: Челушкин Николай Семенович
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: (Челушкина) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич
Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич