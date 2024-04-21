Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна 20.03.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1879

Отец: Сачков Василий Андреевич

Мать: Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Челушкин Ххх Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

Бракосочетание
25.10.1896

Муж: Челушкин Семен Стахиевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Венчал священник Николай Никандров и псаломщик Сергей Живаго.
Рождение ребёнка
14.02.1897

Дочь: Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: (Челушкина) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Челушкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 8 зап.22 лист 8об.-9
Рождение ребёнка
02.05.1904

Сын: Челушкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
08.02.1906

Дочь: Семина(Челушкина) (Челушкина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 11 зап.8 лист 3об.-4
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Челушкин Петр Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Челушкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.03.1912

Дочь: (Челушкина) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.02.1917

Дочь: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Челушкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.79 лис 113об.-114
Рождение ребёнка
17.04.1921

Дочь: (Челушкина) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Челушкин Семен Стахиевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке села Змеевки Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.77
Смерть
Неизвестно

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