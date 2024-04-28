Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Семеновна 14.02.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Семеновна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Леон Павлов

Крещение
15.02.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
15.02.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф-38-3-2, л.2 об.-3. | Восприемники: Села Змеевки крестьяне Егор Стахиев Челушкин и Надежда Андреевна Гусева.
Рождение ребёнка
26.04.1915

Дочь: (Скороходова) Александра Леоновна

Отец ребёнка: Скороходов Леон Павлов

Смерть
Неизвестно

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