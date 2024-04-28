Скороходова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Семеновна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1897
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
15.02.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
15.02.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО ф-38-3-2, л.2 об.-3. | Восприемники: Села Змеевки крестьяне Егор Стахиев Челушкин и Надежда Андреевна Гусева.
Рождение ребёнка
26.04.1915
Дочь: (Скороходова) Александра Леоновна
Отец ребёнка: Скороходов Леон Павлов
Смерть
Неизвестно