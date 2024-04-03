(Челушкина) Елена Семеновна 13.05.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Челушкина) Елена Семеновна

(Челушкина) Елена Семеновна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

13.05.1899

Дата смерти

28.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1899

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
14.05.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
14.05.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров. . ГАЛО 38-3-4, л.5 об.-6 | Восприемники: Села Змиевки кр. Дмитрий Петров Макаров и кр. Ивана Стахиева Минаева (Челушкина) жена Мария Андреева.
Смерть
28.04.1901
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от кори | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 6 зап 13 21об.-22 Метрическая книга о рождении, браке, смерти С... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.