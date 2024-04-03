(Челушкина) Елена Семеновна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения13.05.1899
Дата смерти28.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1899
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
14.05.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
14.05.1899
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров. . ГАЛО 38-3-4, л.5 об.-6 | Восприемники: Села Змиевки кр. Дмитрий Петров Макаров и кр. Ивана Стахиева Минаева (Челушкина) жена Мария Андреева.
Смерть
28.04.1901
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: от кори | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 6 зап 13 21об.-22 Метрическая книга о рождении, браке, смерти С... Показать все