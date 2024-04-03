Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Рождение
1852
Отец: Корнев Иван Осипов
Мать: Корнева Агафья Ивановна
с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
11.04.1871
Упоминается что Василию 31 год
Рождение ребёнка
23.01.1874
Сын: Сачков Иван Васильев
Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.05.1877
Сын: Сачков Иван Васильев
Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1879
Дочь: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
09.02.1881
Сын: Сачков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.09.1883
Дочь: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно