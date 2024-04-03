Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Корнева) (Корнева) Александра Ивановна

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Корнев Иван Осипов

Мать: Корнева Агафья Ивановна

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
11.04.1871

Муж: Сачков Василий Андреевич

Упоминается что Василию 31 год
Рождение ребёнка
23.01.1874

Сын: Сачков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
27.05.1877

Сын: Сачков Иван Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
20.03.1879

Дочь: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
09.02.1881

Сын: Сачков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.09.1883

Дочь: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Сачков Василий Андреевич

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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