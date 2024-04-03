(Челушкина) Александра Семеновна 17.04.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Александра Семеновна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

17.04.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1921

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Актовые записи о рождении и браке села Змеевки Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.77
Смерть
Неизвестно

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