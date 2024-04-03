Челушкин Николай Семенович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения02.05.1904
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.05.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда. Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-9 зап. 7 лист 6об.-7 | Восприемники: Того же села кр. Иван Евстафиев Челушкин и кр. Ольга Кириллова Сафронова
Бракосочетание
06.?.1922
Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.223
Рождение ребёнка
19.07.1924
Дочь: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна
22.08.1924 Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.84, л.15
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
27.06.1937
Рождение ребёнка
18.08.1942
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.