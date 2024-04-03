Челушкин Николай Семенович 02.05.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Николай Семенович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

02.05.1904

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1903 г.р.

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1904

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
03.05.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда. Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-9 зап. 7 лист 6об.-7 | Восприемники: Того же села кр. Иван Евстафиев Челушкин и кр. Ольга Кириллова Сафронова
Бракосочетание
06.?.1922

Жена: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Снежетовский волисполком. Место жительства - с.Змеевка.
Книга регистрации актов о браке Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.107, л.223
Рождение ребёнка
19.07.1924

Дочь: Бахарева(Челушкина) (Челушкина) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

22.08.1924 Книга регистрации актов о рождении Снежетовского ВИКа 1922 год ГАЛО Ф. Р-2488, оп.1, д.84, л.15
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
18.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Семенова) (Семенова) Анна Семеновна

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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