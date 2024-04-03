Челушкин Петр Семенович 22.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Петр Семенович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

22.06.1907

Дата смерти

08.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
23.06.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
23.06.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-12 зап. 25 лист 8об.-9 | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Петр Андреев Челушкин и Ольга Кириллова Сафронова.
Смерть
08.03.1911
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От жара | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 16 зап.4 лист 24об.-25

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