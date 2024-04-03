Челушкин Петр Семенович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения22.06.1907
Дата смерти08.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1907
село Змеевка Раненбургского уезда
Крещение
23.06.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
Крестил священник Николай Никандров
Крещение
23.06.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО 38-3-12 зап. 25 лист 8об.-9 | Восприемники: Села Змиевки кр.-не: Петр Андреев Челушкин и Ольга Кириллова Сафронова.
Смерть
08.03.1911
село Змеевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От жара | ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 16 зап.4 лист 24об.-25