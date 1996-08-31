Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна 06.02.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

06.02.1917

Дата смерти

31.08.1996

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челенков Михаил Иванович

Крещение
07.02.1917
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАТО 1049-16-92, л.244-245 | Восприемники: Села Змеевки кр. Сергей Иванов Челушкин и кр. Ксения Васильева Ключникова
Рождение ребёнка
19.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1950

Сын: Челенков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Челенков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Челенков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович

Смерть
31.08.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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