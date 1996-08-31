Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения06.02.1917
Дата смерти31.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.02.1917
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАТО 1049-16-92, л.244-245 | Восприемники: Села Змеевки кр. Сергей Иванов Челушкин и кр. Ксения Васильева Ключникова
Рождение ребёнка
19.04.1938
Рождение ребёнка
07.09.1942
Рождение ребёнка
04.11.1947
Рождение ребёнка
28.01.1949
Рождение ребёнка
27.09.1950
Сын: Челенков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1952
Рождение ребёнка
13.01.1954
Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1956
Сын: Челенков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Челенков Михаил Иванович
Смерть
31.08.1996
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.