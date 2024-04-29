Челенков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти17.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Сын: Челенков Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна
Сын: Челенков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна