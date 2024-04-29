Челенков Михаил Иванович 07.11.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челенков Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

17.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: Челенков Иван Васильевич

Мать: (Бахарева) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
19.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
04.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
28.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
27.09.1950

Сын: Челенков Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
13.01.1954

Сын: Челенков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Рождение ребёнка
02.01.1956

Сын: Челенков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Челенкова(Челушкина) (Челушкина) Анна Семеновна

Смерть
17.12.1989
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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