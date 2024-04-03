Челушкин Павел Семенович
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения25.06.1910
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1910
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.06.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда. Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 15 зап.12 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змиевки кр. Петр Андреев Челушкин и кр. девица Фекла Иванова Челушкина.
Рождение ребёнка
15.06.1933
Военная служба
1941
Время поступления на службу: 05.07.1941 Место призыва: Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Воинское звание на момент награждения: красноармеец Место службы: 1 сп ЗапФ Награда Чем награ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1941
Рождение ребёнка
02.02.1946
Рождение ребёнка
07.11.1950
Рождение ребёнка
07.04.1954
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.