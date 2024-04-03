Челушкин Павел Семенович 25.06.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Павел Семенович

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

25.06.1910

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1910

Отец: Челушкин Семен Стахиевич

Мать: Челушкина(Сачкова) (Сачкова) Матрона Васильевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Крещение
26.06.1910
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда. Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38, оп.3, д. 15 зап.12 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Змиевки кр. Петр Андреев Челушкин и кр. девица Фекла Иванова Челушкина.
Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Военная служба
1941
Время поступления на службу: 05.07.1941 Место призыва: Первомайский РВК, Тамбовская обл., Первомайский р-н Воинское звание на момент награждения: красноармеец Место службы: 1 сп ЗапФ Награда Чем награ... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
02.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Смерть
1975
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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