Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1911
Дата смерти1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1933
Рождение ребёнка
06.11.1941
Рождение ребёнка
02.02.1946
Рождение ребёнка
07.11.1950
Рождение ребёнка
07.04.1954
Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.