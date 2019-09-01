Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна 01.09.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1911

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1911

Отец: Осипов Захар Зиновьевич

Мать: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челушкин Павел Семенович

Рождение ребёнка
15.06.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Павел Семенович

Рождение ребёнка
06.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Павел Семенович

Рождение ребёнка
02.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Павел Семенович

Рождение ребёнка
07.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Павел Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Челушкин Павел Семенович

Смерть
1969
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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