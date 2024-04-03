Осипов Захар Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Осипова) Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1907
Рождение ребёнка
01.09.1911
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.