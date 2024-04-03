Осипов Захар Зиновьевич 01.09.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Захар Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1880

Отец: Осипов Зиновий Алексеевич

Мать: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Осипова) Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
23.08.1907

Дочь: Селявина(Осипова) (Осипова) Наталья Захаровна

Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1911

Дочь: Челушкина(Осипова) (Осипова) Анна Захаровна

Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Осипов Николай Захарович

Мать ребёнка: Осипова(Семина) (Семина) Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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