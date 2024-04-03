Осипов Зиновий Алексеевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Зиновий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Осипов Алексей Савельев

Мать: Осипова Пелагея Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
17.05.1870

Дочь: (Осипова) Елена Зиновьева

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Осипов Павел Зиновьев

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
29.01.1874

Дочь: (Осипова) Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.06.1875

Сын: Осипов Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Осипов Петр Зиновьев

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Осипов Сергей Зиновьев

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
01.09.1880

Сын: Осипов Захар Зиновьевич

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
23.05.1883

Сын: Осипов Егор Зиновьевич

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Осипов Иван Зиновьевич

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
10.06.1889

Дочь: (Осипова) Акулина Зиновьевна

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: (Осипова) Евфимия Зиновьева

Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Смерть
Неизвестно

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