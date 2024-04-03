Осипов Зиновий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Осипов Алексей Савельев
Мать: Осипова Пелагея Егорова
Дочь: (Осипова) Елена Зиновьева
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Дочь: (Осипова) Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Сын: Осипов Иван Зиновьев
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Сын: Осипов Петр Зиновьев
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Дочь: (Осипова) Акулина Зиновьевна
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Дочь: (Осипова) Евфимия Зиновьева
Мать ребёнка: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна