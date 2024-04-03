Осипова Пелагея Егорова 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Пелагея Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.07.1844

Муж: Осипов Алексей Савельев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осипов Зиновий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Осипов Степан Алексеев

Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев

Рождение ребёнка
18.06.1855

Дочь: (Осипова) Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Осипов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев

Смерть
Неизвестно

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