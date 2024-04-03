Осипова Пелагея Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1844
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осипов Зиновий Алексеевич
Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев
Рождение ребёнка
25.03.1852
Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев
Рождение ребёнка
18.06.1855
Дочь: (Осипова) Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Осипов Петр Алексеев
Отец ребёнка: Осипов Алексей Савельев
Смерть
Неизвестно