Осипов Алексей Савельев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Алексей Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Осипов Савелий Осипов

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
05.07.1844

Жена: Осипова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Осипов Зиновий Алексеевич

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Осипов Степан Алексеев

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
18.06.1855

Дочь: (Осипова) Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Осипов Петр Алексеев

Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова

Смерть
Неизвестно

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