Осипов Алексей Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Осипов Савелий Осипов
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
05.07.1844
Жена: Осипова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осипов Зиновий Алексеевич
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
25.03.1852
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
18.06.1855
Дочь: (Осипова) Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Осипов Петр Алексеев
Мать ребёнка: Осипова Пелагея Егорова
Смерть
Неизвестно