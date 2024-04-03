Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти20.11.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Осипова) Дарья Савельева
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Осипов Петр Савельев
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Осипова) Наталья Савельева Девица
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева
Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов
Смерть
20.11.1874
Причина смерти: от старости