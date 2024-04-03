Евдокия Ивановна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

20.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Осипова) Дарья Савельева

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Осипов Петр Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Дронова(Осипова?) (Осипова?) Марфа Савельева

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Осипов Алексей Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Осипов Федот Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Осипов Никита Савельев

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Осипова) Наталья Савельева Девица

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Отец ребёнка: Осипов Савелий Осипов

Смерть
20.11.1874
Причина смерти: от старости

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