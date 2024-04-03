Осипов Петр Савельев 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Петр Савельев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

22.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Осипов Савелий Осипов

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Осипова) Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Осипов Андрей Петров

Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.07.1856

Дочь: (Осипова) Прасковья Петрова

Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Осипов Иван Петров

Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
22.09.1888
Причина смерти: от старости

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