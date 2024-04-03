Осипов Петр Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти22.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Осипов Савелий Осипов
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Осипова) Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Осипов Андрей Петров
Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.07.1856
Дочь: (Осипова) Прасковья Петрова
Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Осипов Иван Петров
Мать ребёнка: Осипова Ульяна Алексеевна
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
22.09.1888
Причина смерти: от старости