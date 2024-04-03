Осипов Иван Петров 21.02.1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипов Иван Петров

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

21.02.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.01.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Христофор Назаров и крестьянина Тимофея Федорова жена Евдокия Григорьева
Рождение
21.02.1859

Отец: Осипов Петр Савельев

Мать: Осипова Ульяна Алексеевна

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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