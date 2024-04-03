Осипов Иван Петров
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения21.02.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
21.01.1859
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда крестил свящ.Иоанн Доброхотов
Восприемники: деревни Журавлевки помещицы А.Н.Янович крестьянин Христофор Назаров и крестьянина Тимофея Федорова жена Евдокия Григорьева
Рождение
21.02.1859
Отец: Осипов Петр Савельев
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно