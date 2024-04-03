Осипова Ульяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти06.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Осипова) Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Осипов Андрей Петров
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
20.07.1856
Дочь: (Осипова) Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
Рождение ребёнка
21.02.1859
Сын: Осипов Иван Петров
Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
06.01.1882
Причина смерти: от старости