Осипова Ульяна Алексеевна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова Ульяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

06.01.1882

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Осипова) Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Осипов Андрей Петров

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
20.07.1856

Дочь: (Осипова) Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

Рождение ребёнка
21.02.1859

Сын: Осипов Иван Петров

Отец ребёнка: Осипов Петр Савельев

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
06.01.1882
Причина смерти: от старости

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