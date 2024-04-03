Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Осипов Савелий Осипов

Мать: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
07.02.1854

Муж: Селявин Григорий Христофоров

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
01.06.1856

Дочь: (Селявина) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров

Рождение ребёнка
21.11.1870

Дочь: Романова(Селявина) (Селявина) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров

Рождение ребёнка
11.02.1873

Сын: Селявин Александр Григорьев

Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1876

Дочь: (Селявина) Елена Григорьева

Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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