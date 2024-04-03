Селявина(Осипова) (Осипова) Евдокия Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Осипов Савелий Осипов
Мать: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
07.02.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
01.06.1856
Дочь: (Селявина) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Селявина(Селявина) (Селявина) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров
Рождение ребёнка
21.11.1870
Дочь: Романова(Селявина) (Селявина) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров
Рождение ребёнка
11.02.1873
Сын: Селявин Александр Григорьев
Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.05.1876
Дочь: (Селявина) Елена Григорьева
Отец ребёнка: Селявин Григорий Христофоров
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно