Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна 20.12.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

20.12.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1851

Отец: Сафронов Исайя Федорович

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Зиновий Алексеевич

Крещение
22.12.1851
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1870

Дочь: (Осипова) Елена Зиновьева

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.08.1871

Сын: Осипов Павел Зиновьев

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.01.1874

Дочь: (Осипова) Анна Зиновьева

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.06.1875

Сын: Осипов Иван Зиновьев

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Осипов Петр Зиновьев

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Осипов Сергей Зиновьев

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
01.09.1880

Сын: Осипов Захар Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.1883

Сын: Осипов Егор Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Осипов Иван Зиновьевич

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1889

Дочь: (Осипова) Акулина Зиновьевна

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1894

Дочь: (Осипова) Евфимия Зиновьева

Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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