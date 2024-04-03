Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения20.12.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1851
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
22.12.1851
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
17.05.1870
Дочь: (Осипова) Елена Зиновьева
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.08.1871
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.01.1874
Дочь: (Осипова) Анна Зиновьева
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
02.06.1875
Сын: Осипов Иван Зиновьев
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876
Сын: Осипов Петр Зиновьев
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.07.1878
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1880
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.05.1883
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.07.1886
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1889
Дочь: (Осипова) Акулина Зиновьевна
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1894
Дочь: (Осипова) Евфимия Зиновьева
Отец ребёнка: Осипов Зиновий Алексеевич
Смерть
Неизвестно