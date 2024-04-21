Сафронов Исайя Федорович 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Исайя Федорович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сафронов Федор Ульянович

Мать: Сафронова Варвара Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
20.12.1851

Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1854

Дочь: (Сафронова) Марфа Исаевна

Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
29.06.1855

Жена: Сафронова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1870

Дочь: (Сафронова) Агриппина Исаевна

Мать ребёнка: Сафронова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1873

Сын: Сафронов Василий Исаевич

Мать ребёнка: Сафронова Екатерина Ивановна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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