Сафронов Исайя Федорович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1832
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1851
Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Меланья Исаевна
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
28.06.1854
Дочь: (Сафронова) Марфа Исаевна
Мать ребёнка: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
29.06.1855
Рождение ребёнка
07.06.1870
Дочь: (Сафронова) Агриппина Исаевна
Мать ребёнка: Сафронова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1873
Мать ребёнка: Сафронова Екатерина Ивановна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно