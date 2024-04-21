(Сафронова) Марфа Исаевна 28.06.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сафронова) Марфа Исаевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

28.06.1854

Дата смерти

09.10.1912

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1854

Отец: Сафронов Исайя Федорович

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Евдокия Осиповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
31.?.1871

Муж: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
21.11.1876

Дочь: (Селявина) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.07.1879

Сын: Селявин Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
29.03.1881

Дочь: (Селявина) Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
16.10.1882

Сын: Селявин Андрей Матвеевич

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1885

Дочь: (Селявина) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Селявин Ермолай Матвеевич

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1890

Дочь: (Селявина) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: (Селявина) Агриппина Матвеева

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Селявин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич

Смерть
09.10.1912

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