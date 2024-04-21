(Сафронова) Марфа Исаевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения28.06.1854
Дата смерти09.10.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1854
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
31.?.1871
Рождение ребёнка
21.11.1876
Дочь: (Селявина) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
06.07.1879
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.03.1881
Дочь: (Селявина) Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
16.10.1882
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.02.1885
Дочь: (Селявина) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1887
Сын: Селявин Ермолай Матвеевич
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
14.02.1890
Дочь: (Селявина) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: (Селявина) Агриппина Матвеева
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
14.03.1894
Сын: Селявин Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Селявин Матвей Григорьевич
Смерть
09.10.1912