Сафронова Варвара Степановна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова Варвара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Федор Ульянович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сафронов Степан Федорович

Отец ребёнка: Сафронов Федор Ульянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сафронов Исайя Федорович

Отец ребёнка: Сафронов Федор Ульянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сафронов Никита Федорович

Отец ребёнка: Сафронов Федор Ульянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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