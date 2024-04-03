Сафронов Никита Федорович 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Никита Федорович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1835

Дата смерти

30.11.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Сафронов Федор Ульянович

Мать: Сафронова Варвара Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафронова) Дарья Никитина

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сафронова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Сафронов Андрей Никитин

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сафронов Сидор Никитович

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
28.03.1871

Дочь: (Сафронова) Мария Никитовна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
05.08.1875

Дочь: (Сафронова) Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Сафронов Порфирий Никитович

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
09.09.1880

Сын: Сафронов Иван Никитич

Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
30.11.1893
Причина смерти: от катара желудка

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