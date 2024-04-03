Сафронов Никита Федорович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1835
Дата смерти30.11.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафронова) Дарья Никитина
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сафронова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Челенкова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Анна Никитина
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
28.03.1871
Дочь: (Сафронова) Мария Никитовна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
05.08.1875
Дочь: (Сафронова) Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Сафронов Порфирий Никитович
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
09.09.1880
Мать ребёнка: Сафронова Мария Максимовна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
30.11.1893
Причина смерти: от катара желудка