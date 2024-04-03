Сафронов Федор Ульянович 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Федор Ульянович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Сафронов Ульян Александрович

Мать: ?

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Федосья Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сафронов Степан Федорович

Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сафронов Исайя Федорович

Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Сафронов Никита Федорович

Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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