Сафронов Федор Ульянович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Сафронов Ульян Александрович
Мать: ?
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сафронов Степан Федорович
Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Сафронов Никита Федорович
Мать ребёнка: Сафронова Варвара Степановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно