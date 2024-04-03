Сафронов Ульян Александрович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Ульян Александрович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Мать: Сафронова Акулина Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Сафронова) Дарья Ульяновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сафронов Федор Ульянович

Мать ребёнка: ?

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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