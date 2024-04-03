Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1741
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1741
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760
Сын: Сафронов Киприан (Купреян) Александрович
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Сафронов Кондратий Александрович
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1770
Сын: Сафронов Осип (Аким-В Метр. Кн.) (Аким-В Метр. Кн.) Александрович
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1779
Сын: Сафронов Ульян Александрович
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сафронов Ефрем Александров
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Сафронова) Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.11.1790
Николаевская церковь села Лычное
Александр и Ирина оба вдовцы, вторым браком
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сафронов Иван Александрович
Мать ребёнка: Сафронова Ирина Ермолаевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1802