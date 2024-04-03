Сафронов Александр Сафронович (Сапронов) 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1741

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Мать: Аграфена Васильевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1760

Сын: Сафронов Киприан (Купреян) Александрович

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Сафронов Кондратий Александрович

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
09.09.1770

Сын: Сафронов Осип (Аким-В Метр. Кн.) (Аким-В Метр. Кн.) Александрович

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1779

Сын: Сафронов Ульян Александрович

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сафронов Ефрем Александров

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Сафронова) Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Сафронова Акулина Филипповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
08.11.1790

Жена: Сафронова Ирина Ермолаевна

Николаевская церковь села Лычное
Александр и Ирина оба вдовцы, вторым браком
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сафронов Иван Александрович

Мать ребёнка: Сафронова Ирина Ермолаевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1802

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