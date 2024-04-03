Аграфена Васильевна 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Сафронов Андрей Сафронович

Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Сафроновна

Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Смерть
1775

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