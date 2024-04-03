Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Сафронов Андрей Сафронович
Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Сафроновна
Отец ребёнка: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов
Смерть
1775