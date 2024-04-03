Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов 1707 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Сын: Сафронов Андрей Сафронович

Мать ребёнка: Аграфена Васильевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)

Мать ребёнка: Аграфена Васильевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия Сафроновна

Мать ребёнка: Аграфена Васильевна

Смерть
1761

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