Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смерти1761
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Сафронов Андрей Сафронович
Мать ребёнка: Аграфена Васильевна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сафронов Александр Сафронович (Сапронов)
Мать ребёнка: Аграфена Васильевна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия Сафроновна
Мать ребёнка: Аграфена Васильевна
Смерть
1761