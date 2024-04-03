Сафронов Андрей Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Сафронов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сафронов Даниил Андреевич
Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна
Бракосочетание
15.?.1767
Жена: Анисья Ивановна
Никольская церковь села Лычное
Поручители- Петр Дмитриев и Иван Иванов - крестьяне помещика И.Ф.Змеева. ГАРО 627/248/1, л.364
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна
Смерть
Неизвестно