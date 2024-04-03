Сафронов Андрей Сафронович 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Андрей Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Сафрон Ермолаевич Основатель Фамилии Сафронов

Мать: Аграфена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Зиновья Дементьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сафронов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сафронов Фетис Андреевич

Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сафронов Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна

Бракосочетание
15.?.1767

Жена: Анисья Ивановна

Никольская церковь села Лычное
Поручители- Петр Дмитриев и Иван Иванов - крестьяне помещика И.Ф.Змеева. ГАРО 627/248/1, л.364
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сафронов Назар Андреевич

Мать ребёнка: Сафронова Зиновья Дементьевна

Смерть
Неизвестно

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